Покушение на Шефира: на допросы вызывают людей с "очень известными именами"

На Киевщине обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Фото: npu.gov.ua

В деле покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители вызвали много людей с "очень известными именами".

Об этом во время брифинга 3 октября в Трускавце Львовской области сообщил президент Владимир Зеленский. Отметил, что не может раскрывать подробности, в том числе о заказчиках, пока идет следствие. Но считает, что исполнителей найдут.

"Многие люди вызваны, я знаю, с очень известными именами. С кем-то из них общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает. Многих вызвали в соответствующие правоохранительные органы", - сказал президент.

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О частых встречах Шефира с олигархами, Зеленский сказал, что ему известно лишь о встрече с Ринатом Ахметовым.

"Шефир встречался очень часто с олигархами? Мне это не известно. С господином Ахметовым он встречался, я знаю. У нас было несколько сложных моментов, Доброполье, много энергетических моментов, много вызовов, много угольных проблем, когда что-то мы ожидали, а его-то недоожидали. Он действительно встречался. С другими я не знаю, встречался ли он. Вызывали ли их - мне кажется, я не имею права об этом говорить", - отметил президент.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Шефир не пострадал. Водителю досталось две пули. Раненый смог вывести авто из-под огня. Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.