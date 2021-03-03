Покупали препарат в небольшом количестве: сообщили о новом отравлении лицеисток

В Ивано-Франковской области 2 школьницы наглотались парацетамола. Причины такого поступка выясняются. Фото: pixabay.com

В Калуше Ивано-Франковской области 2 школьницы наглотались парацетамола. Одна - 12-летняя ученица лицея №10, другая - 11-летняя ученица лицея имени Дмитрия Бахматюка. Обе девочки - из хороших семей.

Чтобы не вызвать подозрение у фармацевтов, покупали препарат в небольшом количестве в разных аптеках. Об этом на оперативном совещании сегодня, 3 марта, рассказала заместитель Калушского городского головы по медицинским вопросам Наталья Кинаш.

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"На этих выходных в реанимационное отделение Калушской детской больницы госпитализировали 2 школьниц. Девочки приняли большое количество парацетамола", - рассказала Кинаш.

Угрозы жизни детей нет. Обстоятельства выясняют правоохранители.

В Ровно 11-летняя девочка наглоталась медикаментов - выпила 40 таблеток парацетамола. Причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, одновременно в семье конфликтов не возникало.