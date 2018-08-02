Показали видео, как на Харьковщине из водителей "выбивают" взятки

Активисты сняли видео, как сотрудники Чугуевского райотдела полиции Харьковской области требуют и берут взятку у водителя. Фото - Украинские новости

Активисты сняли, как сотрудники Чугуевского райотдела полиции Харьковской области требуют и берут взятку у водителя.

Соответствующее видео на своем канале в YouTube опубликовал блогер Александр Куницкий.

На видео видно, что экипаж полиции останавливает водителя. Один из первых вопросов полицейского касался стоимости автомобиля. Когда водитель ответил, что машина принадлежит его другу, полицейский спросил, когда мужчина последний раз употреблял алкоголь. Ответил, что накануне выпил пива.

Инспектор пригласил водителя в автомобиль. Рассказал правила тестирования на "Драгер", однако не предложил отказаться в установленном законом порядке. Куницкий в комментарии к видео также добавил, что при тестировании полицейский манипулировал и нарушил технику проведения теста.

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Когда анализатор показал вроде бы 0,27 промилле, полицейский подозвал напарника и приказал тому вызвать "ответственного" из райотдела.

"Водительское удостоверение будет изъято, передано в суд. В судебном порядке вас лишат на 3 года, минимальный штраф 47 тыс. грн, максимальный - 63 тыс. грн", - сказал сотрудник полиции.

Водитель предложил решить вопрос, на что полицейский сначала ответил, что повторный тест можно пройти в наркологическом центре, а затем предложил оставить водителю автомобиль.

"Я не категоричен, но при нынешних штрафах в 47 тыс. грн вопрос этот никто не решает. Мне все деньги предлагают. Сейчас ты нормальный, а завтра кляуза пойдет, что мы деньги с тебя взяли", - говорит полицейский.

Полицейский, убедившись, что водитель "нормальный пацан", рассказал, что раньше на месте вопрос за пьяное управление можно было "решить" за 5-6 тыс. грн. Сейчас "решить на месте" можно за 10 тыс. грн, но, пожалев водителя, полицейский согласился на 8 тыс. грн, из которых 6 должны пойти руководителю, а 2 тыс. грн он заберет с напарником. В конце концов полицейский взял все, что было у водителя, оставив ему 100 грн на горючее.

Когда же их захотели догнать блоггеры, чтобы пообщаться, те побежали, пересаживаться в гражданские автомобили. Убежать взяточнику удалось только на автомобиле, за рулем которого был пожилой мужчина. Водитель высадил полицейского в кустах в лесопосадке. По словам Куницкого, пострадавшие обратились к Чугуевское РО, но пообщаться с ними пришел не руководитель, а его заместитель.

В Харькове сотрудники СБУ разоблачили на взятках группу патрульных полицейских. Оперативники спецслужбы установили, что действующие работники Управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Как посредника патрульные привлекли водителя такси.