Показали последствия масштабного пожара в Запорожье

Вчера в Запорожье горела многоэтажка. Эвакуировали жильцов 34 квартир.

Мэр города Владимир Буряк показал фото последствий масштабного пожара, случившегося по ул. Сержанта Медведева, в Facebook.

"На базе школы №66 развернули штаб консолидации пострадавших, а в общежитии педагогического колледжа - места для ночлега людей", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Владимир Буряк

Городские власти планируют выделить средства из резервного фонда и начать восстановительные работы, как только позволят спасатели.

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Вечером 2 августа в Запорожье вспыхнула крыша четырехэтажного жилого дома, горели перекрытия на общей площади 450 кв.м. До приезда подразделений ГСЧС жители самостоятельно покинули свое жилье. В 23:35 пожарные локализовали пожар. Возгорание ликвидировали и уже провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. На месте работали 60 спасателей и 15 единиц техники.