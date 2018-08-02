Показали первые фото Гандзюк из больницы

В сети появились фото последствий нападения на сотрудницу Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил серной кислотой. Снимки чиновницы опубликовал в Facebook адвокат Маси Найем.
"Ухудшилось зрение. Екатерина с момента нападения до сих пор находится в отделении реанимации", - написал Найем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сделали громкое заявление о напавших на активистку Гандзюк
Он также обнародовал обращение к международным организациям от имени общественных активистов. От руководства государства активисты требуют официальной реакции.
На Екатерину Гандзюк напали утром 31 июля. Женщина выходила из подъезда, когда неизвестный облил ее кислотой. Позже эксперты выяснили, что это была серная кислота. Гандзюк сразу госпитализировали в реанимацию Херсонской больницы. Оттуда спецбортом отправили в Киев. Активистке предоставили государственную охрану по ходатайству ее адвоката.
Комментарии2