Показали первые фото Гандзюк из больницы

В сети появились фото последствий нападения на сотрудницу Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил серной кислотой. Снимки чиновницы опубликовал в Facebook адвокат Маси Найем.

"Ухудшилось зрение. Екатерина с момента нападения до сих пор находится в отделении реанимации", - написал Найем.

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Он также обнародовал обращение к международным организациям от имени общественных активистов. От руководства государства активисты требуют официальной реакции.

Автор: facebook.com/MasiNayyem Работница Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк находится на лечении в Киеве после нападения

На Екатерину Гандзюк напали утром 31 июля. Женщина выходила из подъезда, когда неизвестный облил ее кислотой. Позже эксперты выяснили, что это была серная кислота. Гандзюк сразу госпитализировали в реанимацию Херсонской больницы. Оттуда спецбортом отправили в Киев. Активистке предоставили государственную охрану по ходатайству ее адвоката.