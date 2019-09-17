Показали новые фото пожара в доме Гонтаревой

Фото: nv.ua

В сети появились новые фото первых минут пожара в имении экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой.

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На кадрах видно, что в результате пожара внешние стены и крыша здания серьезно повреждены пламенем. А внутри дом выгорел практически дотла.

Пожар в имении Гонтаревых произошел ночью 17 сентября. По словам экс-чиновницы, в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако в полиции рассматривают несколько версий. Кроме поджога, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.