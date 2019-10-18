Показали фото подруг, которые разбились на дороге

Стали известны имена подруг, которые разбились на автомобиль Peugeot Partner между пгт Дружба и селом Струсов на Тернопольщине.
Это водитель 19-летняя Анжелика Дзядик и ее пассажирка Кристина Пухальская, 23 года.
Обе погибшие с Теребовлянского района. Анжелика Дзядик с Дарахова, заочно училась на юридическом факультете Тернопольского национального экономического университета. Единственная дочь у родителей. Именно они недавно подарили ей авто.
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Кристина Пухальская с Тютькова. Работала парикмахером в Польше вместе с матерью. Девушки учились в одной школе, дружили. Куда и почему ехали в ту ночь - знакомые не знают.
"Анжелика после 9-го класса поступила в Коропецкий военный лицей. После этого - в университет. Кристина была профессиональным парикмахером. Работала в Польше", - рассказали корреспонденту Gazeta.ua односельчане погибших.
Обстоятельства и причины гибели подруг устанавливают следователи.
18 октября около 7.30 в зарослях водители заметили автомобиль Peugeot Partner. В салоне были мертвые водитель и пассажирка. Полицейские предполагают, авария произошла раньше. Однако авто заметили не сразу.
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