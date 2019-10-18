Показали фото подруг, которые разбились на дороге

Стали известны имена подруг, которые разбились на автомобиль Peugeot Partner между пгт Дружба и селом Струсов на Тернопольщине.

Это водитель 19-летняя Анжелика Дзядик и ее пассажирка Кристина Пухальская, 23 года.

Обе погибшие с Теребовлянского района. Анжелика Дзядик с Дарахова, заочно училась на юридическом факультете Тернопольского национального экономического университета. Единственная дочь у родителей. Именно они недавно подарили ей авто.

Автор: facebook.com/Анжелика Дзядик 19-летняя Анжелика Дзядик не справилась с управлением и слетел с дороги. Погибла вместе с подругой-пассажиркой

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Кристина Пухальская с Тютькова. Работала парикмахером в Польше вместе с матерью. Девушки учились в одной школе, дружили. Куда и почему ехали в ту ночь - знакомые не знают.

Автор: facebook.com/Hrystyna Puhalska В ДТП на Тернопольщине погибла 23-летняя Кристина Пухальская. За рулем была ее 19-летняя подруга

"Анжелика после 9-го класса поступила в Коропецкий военный лицей. После этого - в университет. Кристина была профессиональным парикмахером. Работала в Польше", - рассказали корреспонденту Gazeta.ua односельчане погибших.

Обстоятельства и причины гибели подруг устанавливают следователи.

18 октября около 7.30 в зарослях водители заметили автомобиль Peugeot Partner. В салоне были мертвые водитель и пассажирка. Полицейские предполагают, авария произошла раньше. Однако авто заметили не сразу.