Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин

Полицейские установили подозреваемого, который расстрелял двух мужчин на ул. Тираспольской в ​​Херсоне.

Автор: hr.npu.gov.ua Херсонца 34-летнего Сергея Передерия подозревают в расстреле 2-х мужчин

Им оказался местный житель 34-летний Сергей Николаевич Передерий.

Полиция Херсонщины обращается с просьбой: если кто-то располагает информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить в ближайшее подразделение полиции или позвонить по номеру "102". Анонимность гарантируется.

Стрельба на ул. Тираспольской в ​​Херсоне произошла 3 октября. Неизвестные расстреляли мужчин 50 и 42 лет. Они в тяжелом состоянии в больнице. По словам свидетелей, стрелок был на автомобиле черного цвета.