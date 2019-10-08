Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин

Полицейские установили подозреваемого, который расстрелял двух мужчин на ул. Тираспольской в Херсоне.
Им оказался местный житель 34-летний Сергей Николаевич Передерий.
Полиция Херсонщины обращается с просьбой: если кто-то располагает информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить в ближайшее подразделение полиции или позвонить по номеру "102". Анонимность гарантируется.
Стрельба на ул. Тираспольской в Херсоне произошла 3 октября. Неизвестные расстреляли мужчин 50 и 42 лет. Они в тяжелом состоянии в больнице. По словам свидетелей, стрелок был на автомобиле черного цвета.
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