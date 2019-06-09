Поймали очередного "минера"

Мужчина заминировал супермаркет. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

8 июня 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил, что "заминировал" супермаркет в Ингулецком районе Кривого Рога. Ему теперь грозит до шести лет лишения свободы.

Работники полиции оперативно отреагировали на полученную информацию, выехали на место происшествия и эвакуировали из торгового заведения около 200 человек. Специалисты взрывотехнической службы и кинологи обследовали супермаркет и прилегающую территорию. В результате, никаких взрывных предметов обнаружено не было, сообщают в полиции.

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По данному факту следственными Ингулецкого отделения полиции внесены сведения в Едрей по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

В ночь на 7 июня из аэропорта "Жуляны" массово эвакуировали всех пассажиров и персонал. В помещении искали взрывоопасные предметы, о которых кто-то сообщил по телефону горячей линии анонимно.