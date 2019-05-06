Поймали на горячем: правоохранители задержали квартирных воров

В Киеве задержали медвежатников. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали банду квартирных воров.

Злоумышленников схватили "на горячем", сразу после преступления. На момент задержания, мужчины как раз упаковывали похищенные вещи в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ворами оказались 44-летний киевлянин и не раз судимый за совершение краж 46-летний иностранец.

Правоохранители изъяли у них похищенные ноутбук, ювелирные изделия, одежду, обувь, деньги в сумме 10 тысяч долларов США и другие вещи.

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Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.





В Днепровском районе Киева полицейские задержали 3 "квартирников". Убегая, воры сбили одного из правоохранителей.