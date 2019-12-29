Поймали хакеров, которые взламывали серверы под заказ

Хакеры взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Фото: ЗІК

Киберполиции Харьковщины установила всех участников преступной группировки, которые сломали более 20 тысяч серверов по всему миру.

"В состав группировки вошли трое украинцев и один иностранец. Все они были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказ по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США", - сообщает Национальная полиция Украина,

Преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники совершали атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для этого использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows.

Часть серверов они также использовали в собственных целях: создания бот-нетов для Майнинг, DDOS-атак, установку программных командных центров для вирусов типа "stealer", превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы.

Часть "сломанных" серверов сбывали другим хакерам.

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"Таким образом им удалось вмешиваться в компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы", - добавили в полиции.

Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. Так, на некоторых из них было обнаружено почти 80 тысяч долларов.

Для координации действий всех членов международной хакерской группировки, общение и связь между ними происходила через скрытые мессенджеры.

Помещения хакеров обыскали. "Изъято компьютерную технику дополнительные носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений", - информирует полиция.

Одному из злоумышленников объявили о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам преступной группы.

В сентябре Facebook сообщила о масштабной атаке, в результате которой 50 млн аккаунтов были сломаны. Хакеры украли цифровые ключи, которые позволяют пользователям не вводить повторно пароль каждый раз, когда они используют приложение.