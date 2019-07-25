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четверг, 25 июля 2019 20:38

Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень

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Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Анастасия отпели в Свято-Успенском Кафедральном Соборе. Фото: obozrevatel.com

В Полтаве в четверг, 25 июля, похоронили 18-летнюю Анастасию Чернявскую, которую жестоко убил ее парень в Киеве.

Анастасию отпели в Свято-Успенском Кафедральном Соборе. Об этом сообщает ТСН.

Попрощаться с девушкой пришли десятки людей. Анастасию похоронили в белом свадебном платье. Во время похорон постоянно шел дождь.

Убийцей Анастасии оказался ее парень. О нем известного немного, он был очень замкнутым, часто наведывался к девушке в гости и даже сделал себе татуировку с ее именем на руках. В четверг, 25 июля, ему выбирают меру пресечения в одном из районных судов Киева.

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Анастасию Чернявскую, которую нашли мертвой в своей квартире в Киеве, убил ее парень. Тело девушки было в ранениях от ножа. Рядом лежала мужская одежда, которую пытались отстирать от крови.

По словам родственников Насти, она встречалась с 18-летним очень замкнутым парнем. Он не имел страниц в соцсетях. После дня поисков его нашли в Полтаве.

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25
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