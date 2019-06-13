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четверг, 13 июня 2019 13:25

Похитители застрелили мужчину

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Похитители застрелили мужчину
В Запорожье злоумышленники похитили и застрелили 38-летнего мужчину. Фото - Vse.rv.ua

В Запорожье злоумышленники похитили и застрелили 38-летнего мужчину.

Похищение произошло днем ​​12 июня, на ул. Туровской. Мужчину посадили в его собственный "ВАЗ" и увезли в неизвестном направлении, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Около 12:00 транспортное средство заметили полицейские в селе Наталовка. Неизвестные выбросили из салона тело мужчины. После чего разбежались в разные стороны. Во время преследования правоохранители задержали 39-летнего водителя.

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"Установлено, что мужчины на почве давних неприязненных отношений и долговых обязательств силой посадили потерпевшего в его же автомобиля "ВАЗ" и повезли в сторону населенных пунктов Запорожского района. Также выяснилось, что злоумышленники избили потерпевшего, после чего выстрелили из неустановленного травматического оружия. От полученных телесных повреждений он скончался", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовные производства. Сообщников задержанного разыскивают. Продолжается досудебное расследование.

47-летнего киевлянина похитили и более года удерживали в арендованном доме на Киевщине. Требовали передать квартиру на улице Сырецкой, которую тот получил в наследство в начале 2018-го. Мужчине несколько раз удавалось убежать, но злоумышленники его находили.

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