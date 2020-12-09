Похищение юриста в Киеве: новые подробности и кто может быть причастен

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Четырех мужчин, двое из которых - иностранцы - задержали по подозрению в похищении в Киеве мужчины. Устанавливаются другие участники преступной группы.

В настоящее время известно, что пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину. Когда он прибыл на собственном автомобиле к супермаркету на ул. Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тысяч долларов. Впоследствии у пострадавшего отобрали 2 мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль", - сказано в сообщении.

Следствие по делу продолжается.

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К похищению юриста своей же компании может быть причастен экс-нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Мыкытась. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Обозреватель". Он якобы дал своему юристу взятку в $700 тыс. с целью получения желаемого вердикта в одном из судов. Однако тот дело "не решил". Сообщается, что Мыкытась якобы заказал похищение четырем мужчинам, двое из которых чеченцы, с целью возврата указанной суммы.

Правоохранители имеют переписки экс-нардепа с юристом. По их убеждению, такие доказательства могут заставить Национальное антикоррупционное бюро пересмотреть соглашение Мыкытася со следствием, по которому его выпустили из СИЗО.

8 декабря около 13:00 на ул. Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение поступило от свидетеля происшествия. Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на ул. Сивашской. В салоне машины было 3 человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина. Причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - $800 тыс.