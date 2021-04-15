Похищение и пытки утюгом иностранцев: кем оказалась организатор

В Одессе похитили и пытали двух граждан Греции, пока старший из них не отдал € 600 тыс. и право собственности на 6 квартир в элитных районах города. Заказчицей преступления оказалась 35-летняя гражданская жена пострадавшего. Фото: od.npu.gov.ua

Пытки двух граждан Греции 55 и 27 лет, которых на днях спасли полицейские в Одессе, заказала гражданская жена старшего из них.

35-летняя жительница Николаева позарилась на состояние любимого и подбила на преступление знакомых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Зная о материальном положение мужчины, женщина подговорила знакомых похитить его и заставить отдать деньги и недвижимость. Она заманила потерпевшего и его племянника в квартиру, где их ждали ее сообщники. Они похитили иностранцев и пытали их", - рассказали в полиции.

Задержаны четверо подозреваемых. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В феврале преступная группа похитила 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, чтобы завладеть их имуществом. Установлено, что на протяжении 2 месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. Испытывая пытки, потерпевший передал участникам преступной группы €600 тыс. и право собственности на 6 квартир в элитных районах Одессы.