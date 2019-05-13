Пограничники задержали контрабанду сигарет на 22 млн грн

В селе Нерубайское Одесской области нашли грузовик с 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства без акцизных марок Украины.
Контрабанду обнаружили во время обыска машин на одной из автостоянок, сообщают в ГПС Украины.
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Работники фискальной службы изъяли табачные изделия и автомобиль. Общая сумма стоимости грузовика и сигарет составила почти 23,2 млн грн, из которых почти 22 млн - стоимость сигарет.
В Одесской области сотрудники СБУ задержали фуру с контрабандными сигаретами, которые везли с территории одного из соседних государств. Стоимость обнаруженного товара составляет более 3 млн грн.
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