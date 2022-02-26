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суббота, 26 февраля 2022 16:49

Погибшие, раненые гражданские и уничтоженная школа – Мариуполь обстреливает артиллерию оккупантов
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В результате артиллерийской атаки оккупационных войск Российской Федерации погибли три гражданских жителя Мариуполя в Донецкой области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Путин только что принес свой "русский мир" в Мариуполь и лишил жизни трех мирных жителей. Фото последствий авиаудара поселка Сартана. В общей сложности трое убитых и три раненых. Среди раненых - один ребенок", - написал он.

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Российские войска обстреляли жилые кварталы города "Градами". Никто не погиб, но есть ранены. Снаряды попали в Левобережный район

"Вечером во время умышленного обстрела военными Российской Федерации по мирному населению пострадал Левобережный район. Снаряд попал на футбольное поле школы №48. Также снаряды попали в близлежащие дома на ул. Азовстальская, просп. Свободы и Победы. Предварительно четыре объекта", - говорилось в сообщении городского совета Мариуполя.

Так выглядит разрушенная школа №48. В подвале к моменту обстрела были беженцы из Волновахи. Никто чудом не пострадали.

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

По состоянию на утро 26 февраля в Мариуполе получили ранения 58 гражданских, заявил мэр города Вадим Бойченко в обращении. В поселке Сартана периодически исчезает электричество из-за интенсивных обстрелов врагом.

"Есть тяжелые, есть и средней тяжести", – сказал Бойченко и добавил, что их жизни ничего не угрожает.

Он начал рассказывать о страшном обстреле прилегающего к Мариуполю поселка, который произошел "буквально 10 минут назад", и в этот момент пропал звук, а потом запись оборвалась.

Киев и ключевые города контролируются украинской армией. Украина выстояла и успешно отражает атаки врага. Бои продолжаются, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 26 февраля.

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