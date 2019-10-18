Подросток одним ударом в голову убил 48-летнего мужчину

В Измаиле Одесской области подросток нанес смертельный удар в голову 48-летнему мужчине, который сделал замечание. Фото - dnepr24.com.ua

В Измаиле Одесской области подросток нанес смертельный удар в голову 48-летнему мужчине, который сделал замечание за шумное поведение.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Мира, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По предварительным данным, поздно вечером группа подростков была во дворе возле детской площадки. Они громко кричали, использовали нецензурную лексику и тому подобное. Местный житель подошел к компании и попросил вести себя тише. По словам очевидцев, подростки окружили его, и один из несовершеннолетних ударил мужчину в голову", - рассказали полицейские.

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Мужчина потерял сознание. Скорую помощь вызвали очевидцы. А компания с места происшествия скрылась. Мужчина скончался в больнице.

Группу подростков, возраст которых около 14-16 лет, установили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта. Следователи открыли уголовное производство.

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