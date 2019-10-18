Подросток одним ударом в голову убил 48-летнего мужчину

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 8226
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 603
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1638
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2529
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2097
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2511
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3051
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1521
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4725
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
3
2
5
3
7
Легковушку сложило вдвое: грузовик протаранил припаркованный &quot;ВАЗ&quot;
Легковушку сложило вдвое: грузовик протаранил припаркованный "ВАЗ"
В Барселоне возникли массовые протесты - фото, видео
В Барселоне возникли массовые протесты - фото, видео
33-летняя женщина &quot;вышла&quot; из окна 14-го этажа
33-летняя женщина "вышла" из окна 14-го этажа
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Частная клиника торговала человеческими органами
Частная клиника торговала человеческими органами
Видео
Все видео
Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре
Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре
Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого
Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого
Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы
Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы
Подростки снимали на телефон издевательства над двумя школьницами
Подростки снимали на телефон издевательства над двумя школьницами
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4122
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7119
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1647
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 864
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 126
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
пятница, 18 октября 2019 21:04

Подросток одним ударом в голову убил 48-летнего мужчину

  Комментировать
Подросток одним ударом в голову убил 48-летнего мужчину
В Измаиле Одесской области подросток нанес смертельный удар в голову 48-летнему мужчине, который сделал замечание. Фото - dnepr24.com.ua

В Измаиле Одесской области подросток нанес смертельный удар в голову 48-летнему мужчине, который сделал замечание за шумное поведение.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Мира, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По предварительным данным, поздно вечером группа подростков была во дворе возле детской площадки. Они громко кричали, использовали нецензурную лексику и тому подобное. Местный житель подошел к компании и попросил вести себя тише. По словам очевидцев, подростки окружили его, и один из несовершеннолетних ударил мужчину в голову", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Одессы охранник одним ударом убил клиента клуба. Происшествие попало на видео

Мужчина потерял сознание. Скорую помощь вызвали очевидцы. А компания с места происшествия скрылась. Мужчина скончался в больнице.

Группу подростков, возраст которых около 14-16 лет, установили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта. Следователи открыли уголовное производство.

На Николаевщине сын фермера 23-летний Иван Муренко одним ударом убил 47-летнего односельчанина, который приехал к ним взять бесплатно помидоры. Конфликт возник, потому что овощи якобы были испорчены.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подросток одним ударом в голову убил 48-летнего мужчину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 190437
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 35940
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 32842
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 21484
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 20250
Происшествия
В Танзании молния попала в школу, пострадали 39 учеников
В Танзании молния попала в школу, пострадали 39 учеников Просмотров: 18
Убийство Дианы Хриненко: в деле назначили важное исследование
Убийство Дианы Хриненко: в деле назначили важное исследование Просмотров: 189
"Киевского маньяка" отправили в психбольницу
"Киевского маньяка" отправили в психбольницу Просмотров: 144
В Киеве пьяный отец разъезжал с младенцем в авто
В Киеве пьяный отец разъезжал с младенцем в авто Просмотров: 90
Легковушку сложило вдвое: грузовик протаранил припаркованный "ВАЗ"
Легковушку сложило вдвое: грузовик протаранил припаркованный "ВАЗ"
3
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
5
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Меркель и Макрон сделали совместное заявление о минских соглашениях
2
Парубий и Турчинов хотят взять Пашинского на поруки
Голосов: 5133
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua