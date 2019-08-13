Подростки забросали камнями женщину, которая мешала веселиться

Фото: "Подслушано Новомосковск Украина".

Дети забросали женщину камнями и обматерили ее из-за того, что она попросила их уйти со двора.

Инцидент произошел в Новомосковске Днепропетровской области, написали в группе "Подслушано Новомосковск Украина".

"Группа подростков практически каждый день собирается во дворе, играет музыка в колонках на весь двор, крики, маты, могут гонять местных животных, ломают цветы. Женщина, которую достала уже эта компания вышла и попросила их уйти, на что услышала кучу матов и оскорблений ", - написали в группе.

В ответ на замечание, подростки начали употреблять нецензурную лексику.

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"Эти "дети" решили, что этого мало и начали бросать камнями прям в женщину, несколько раз попали, обливали водой. Пара взрослых вступились, все успокоились", - добавили свидетели происшествия.

Полиция и родители детей не комментируют ситуацию.

"Родители некоторых живут в этом же дворе, реакции на поведение ноль. Вызвали полицию, проблема не решилась, дети просто разбежались, как приехала машина", - подчеркнули в группе.

Пользователи пишут обозоенные комментарии под постом в сети.

"Если кто-то узнает своего ребенка на фото, просьба провести воспитательные беседы или соберем неравнодушных жителей дома и будем действовать по-другому, то родители не научили своих детей нормально себя вести. Такое ощущение, что выбежали из леса, хуже обезьян", комментируют подписчики.

В центре Киева неизвестные подростки вместе напали на мужчину. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.