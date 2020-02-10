Подростки работали в виртуальной порностудии

Фото: facebook.com/PavlogradskaVarta

В Павлограде Днепропетровской области разоблачили порнобизнес, в который были вовлечены несовершеннолетние.

Услуги порнографического характера предоставлялись в режиме онлайн. Покупателями контента были иностранцы, сообщает "Муниципальная стража" Павлоградского городского совета.

"Видео с элементами порнографии с участием девушек транслировали в сети Internet с помощью веб-камер. В зависимости от количества сеансов гонорар модели составлял от 15 до 30 тысяч гривен в месяц. Предварительно, в городе работали до десяти девушек-моделей", - сказано в сообщении.

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Секс-работниц подыскивали из числа знакомых, психологически обрабатывали и учили размещать видео на специальных сайтах, которые в дальнейшем сбывали за плату. Модели не только сами зарабатывали, но и предлагали знакомым присоединиться, обещая, что видео продаются за границу и о них в родном городе никто не узнает.

Теперь деятельность порностудии будут расследовать полицейские.

Работники Национальной полиции Харьковской области разоблачили онлайн-порностудию для иностранцев. К ее работе привлекли более 30 девушек.