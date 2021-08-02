Подростки посреди улицы жестоко поиздевались над пенсионером

Что стало причиной конфликта, неизвестно. Фото: скриншот с видео

В Киеве трое подростков избили пожилого мужчину и распылили ему в лицо содержимое газового баллончика.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

На кадрах видно, как трое парней по очереди подбегают к мужчине, бьют его ногами и забрызгивают газовым баллончиком. Они бросались и на людей, которые пытались защитить пострадавшего.

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"Неизвестно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания", - говорится в посте.

Лица несовершеннолетних, которые могут быть причастны к преступлению, установили, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Сейчас инцидентом занялись правоохранители. Обстоятельства и причины конфликта устанавливают", - рассказал собеседник.

Четверо подростков избили 71-летнего пенсионера лопатой в Мирнограде на Донбассе. Возраст школьников от 11 до 15 лет. Подростков нашли после того, как в соцсети попало видео избиения.