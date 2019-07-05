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пятница, 05 июля 2019 12:01

Подполковника полиции с женой обстреляли в доме

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Подполковника полиции с женой обстреляли в доме
На Днепропетровщине неизвестный обстрелял дом начальника одного из отделений полиции области. Фото - VladNews

В городе Каменское Днепропетровской области неизвестный обстрелял дом подполковника, начальника одного из отделений полиции области.

В результате выстрелов повреждены ворота, окна и двери дома.

Супруги, которые на момент обстрела находились в доме, не пострадали, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

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Следователи открыли уголовное производство. Разыскивают стрелка и устанавливают мотив преступления.

Неизвестные напали на дом скандального председателя Ровенского городского суда Петра Денисюка. Сначала бросили в дом судьи гранату РГД-5, а после взрыва открыли огонь из автомата Калашникова. Повредило окна и фасад здания. Никто не пострадал.

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