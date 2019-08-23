Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением

Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко сказал, что откопал кроссовки и одежду, которые прятал как вещдоки, потому что их стало жалко. Фото: unian.ua

Подозреваемый в убийстве 25-летней Яны Шевченко подросток 17-летний Даниил Редин сказал, что откопал закопаные обувь и одежду, потому что они были новыми и их стало жалко.

Парень закопал их, потому что на них были капли крови, пишет unian.ua.

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Даниил Редин не признает своей вины. Адвокат апеллирует к Европейской конвенции по правам человека. Требует, чтобы парень продолжил учебу в колледже, потому что это его законное право.

Подозреваемый в убийстве 25-летней Яны Шевченко из Харькова 17-летний Даниил Редин в своем дворе щеголял убийством.