Подделка Covid-документом: Нацполиция возбудила 42 дела

За подделку Covid-документов предусмотрена ответственность. Фото: УНН

За подделку международных свидетельств о вакцинации и Covid-сертификатов Нацполиция в течение 2021 открыла 42 дела.

Об этом говорится в ответе правоохранителей на информационный запрос Укринформа.

За подделку Covid-документов предусмотрен штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет, напомнили в силовом ведомстве.

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В случае повторного совершения такого уголовного преступления или совершения его по предварительному сговору группой лиц предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Во Львовской области киберполиция задержала мужчину, который продавал фальшивые справки с отрицательным результатом на Covid-19 и Covid-сертификаты для пересечения границы. Рекламировал свои услуги в групповых чатах, где было более 15 тыс. подписчиков. Сертификат стоил 1,5 тыс. грн, справки с отрицательным тестом - 500 грн. Фигурант изготовил 50 сертификатов и более 300 справок.