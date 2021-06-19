Под колесами фуры погибли два человека

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В Дарницком районе Киева под колеса фуры попали два человека - мужчина и женщина.

Оба погибли, сообщает dtp.kiev.ua.

Пешеходы перебегали дорогу в неустановленном для этого месте.

Трагедия произошла на проспекте Бажана между станциями метро "Вырлица" и "Харьковская". Неподалеку расположен подземный пешеходный переход.

Подробности ДТП выясняют правоохранители.

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Накануне в столице произошла подобная ДТП, в котором погибла женщина. Она пыталась перебежать дорогу возле пешеходного перехода на бульваре Дружбы народов.