Под Киевом застрелили бизнесмена-иностранца

Под Киевом нашли застреленным бизнесмена из Грузии. Фото - kyiv.gp.gov.ua

В Киеве задержали двух жителей области, подозреваемых в пособничестве в умышленном убийстве предпринимателя. Он - гражданин Грузии, который незадолго до этого прибыл в столицу по делам бизнеса.

Вечером 26 ноября потерпевший сел в автомобиль в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого иностранец перестал выходить на связь со знакомыми, поэтому они обратились в полицию, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Тело пропавшего иностранца с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области. Правоохранителям удалось установить лиц, которые за деньги помогали прятать тело и уничтожать вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователи устанавливают всех причастных к убийству и его мотивы.

В Киеве после разговора с двумя неизвестными 39-летний иностранец получил огнестрельные ранения в спину и скончался на месте.