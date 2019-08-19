Под Киевом военный застрелил мужчину

На Киевщине 23-летний военнослужащий застрелил 29-летнего соседа по общежитию. Фото - kv.npu.gov.ua

В с. Залесье Броварского района Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил 29-летнего соседа по общежитию.

Трагедия случилась 18 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между мужчинами, которые совместно проживали в общежитии, произошел конфликт. Тогда злоумышленник выстрелил четыре раза в сторону оппонента. Одна пуля попала потерпевшему в грудь. От полученных травм 29-летний мужчина скончался в реанимации", - сказано в сообщении.

Полицейские обнаружили и изъяли самодельное оружие и окровавленную одежду подозреваемого. Его самого задержали. За содеянное могут посадить на 15 лет. Продолжается следствие.

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