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понедельник, 18 октября 2021 19:10

Под Киевом спортсмен забил участника ООС
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Полицейские Киевщины сообщили о подозрении спортсмену, который до смерти избил участника ООС
Фото: kv.npu.gov.ua
Полицейские Киевщины сообщили о подозрении спортсмену, который до смерти избил участника ООС
Полицейские Киевщины сообщили о подозрении спортсмену, который до смерти избил участника ООС

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом на ул. Кольцевая Дорога нашли избитым 44-летнего участника ООС. Спасти его не удалось.

Подозреваемого задержали. Это 24-летний уроженец города Кировоград. На Киевщине он работал в кафе, занимался боевыми искусствами, сообщили 18 октября в отделе коммуникации областной полиции.

"Пострадавшего нашли на улице уже без пульса и дыхания. Полицейские и медики приложили максимум усилий, чтобы реанимировать его. Но полученные травмы оказалась несовместимыми с жизнью. Полиция выяснила, что на потерпевшего внезапно напал агрессивно настроенный прохожий. Он ударил мужчину несколько раз руками и ногами, в том числе в голову, после чего пытался скрыться", - рассказали полицейские.

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По предварительным данным, подозреваемый был пьян. Известно также, что в настоящее время он является подсудимым по еще одному уголовному производству, которое рассматривается в Кировоградской области о совершении грабежа.

Дело расследуют как умышленное тяжкое телесное повреждение. Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

У погибшего осталось двое детей.

В городе Надворная Ивано-Франковской области смертельно ранили участника военных действий на Донбассе 25-летнего Василия Попадича.

Ветерану нанесли удары ножом в грудь. Спасти его не удалось.

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Дата
18
октября

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