Под Киевом произошел взрыв

31 октября в 5:40 в с. Лишняя Макаровского района Киевской области произошла вспышка газа в частном доме по ул. Киевской.
Пострадала 65-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"Вследствие эксплуатации газового котла произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Взрыв разрушил дом", - сказано в сообщении.
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Пострадавшую с термическими ожогами разной степени доставили в Макаровскую ЦРБ.
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, газовой службы и Национальной полиции.
В Киеве после взрыва загорелся частный дом. Инцидент произошел на улице Сырецкой.
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