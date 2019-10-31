Под Киевом произошел взрыв

31 октября в 5:40 в с. Лишняя Макаровского района Киевской области произошла вспышка газа в частном доме по ул. Киевской.

Пострадала 65-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kv.dsns.gov.ua В с. Лишняя Макаровского района Киевской области взрывом газа разнесло дом

"Вследствие эксплуатации газового котла произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Взрыв разрушил дом", - сказано в сообщении.

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Пострадавшую с термическими ожогами разной степени доставили в Макаровскую ЦРБ.

Автор: kv.dsns.gov.ua Пострадавшую 65-летнюю женщину доставили в больницу

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, газовой службы и Национальной полиции.

В Киеве после взрыва загорелся частный дом. Инцидент произошел на улице Сырецкой.