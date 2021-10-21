Под Киевом перевернулся автобус с белорусами

В Обуховском районе Киевской области на трассе столкнулись грузовик FAW и автобус ПАЗ. Последний, в котором ехали 17 гражданам Беларуси, перевернулся. Есть искалеченные.

Авария произошла 21 октября около 15:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"17 граждан Республики Беларусь ехали автобусом в направлении Киева. Водитель не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся. Шесть путешественников доставили в Обуховскую центральную районную больницу", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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