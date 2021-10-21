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четверг, 21 октября 2021 19:32

Под Киевом перевернулся автобус с белорусами

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В Обуховском районе Киевской области на трассе столкнулись грузовик FAW и автобус ПАЗ. Последний, в котором ехали 17 гражданам Беларуси, перевернулся. Есть искалеченные.

Авария произошла 21 октября около 15:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Под Киевом после столкновения с грузовиком перевернулся автобус ПАЗ, в котором ехали 17 граждан Беларуси
Под Киевом после столкновения с грузовиком перевернулся автобус ПАЗ, в котором ехали 17 граждан Беларуси

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"17 граждан Республики Беларусь ехали автобусом в направлении Киева. Водитель не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся. Шесть путешественников доставили в Обуховскую центральную районную больницу", - рассказали полицейские.

Автор: kv.npu.gov.ua
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Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вблизи села Стрибож в Пулинского территориальной общины на Житомирщине автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 пострадали.

Водитель автобуса Neoplan - 30-летний житель Николаевской области. Вез пассажиров из Польши в Мариуполь. И влетел в автовоз.

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21
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