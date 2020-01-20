Под Киевом патрульные остановили авто и нашли в нем труп АТОвца

В поселке Иванков Киевской области полицейский остановили автомобиль "УАЗ" за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем они увидели на заднем сиденье труп мужчины.

Застреленным оказался бывший участник АТО. Водитель признался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: kv.npu.gov.ua В поселке Иванков полицейский остановили автомобиль «УАЗ» за нарушение правил дорожного движения и нашли в нем труп АТОвца

"Злоумышленник дал правдивые показания. Выяснилось, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на Востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади", - сказано в сообщении.

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Полицейские задержали 49-летнего стрелка и изъяли орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Автор: kv.npu.gov.ua Убитый и стрелок служили в свое время в АТО. А в день трагедии распивали спиртное, во время чего возникла ссоры и стрельба

Тело 47-печного погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Продолжается следствие.

Возле кафе в Пуще-Водице мужчина с перерезанным горлом попросил о помощи. Сказал, что на него напали. До приезда медиков мужчина скончался. При нем было удостоверение ветерана боевых действий.