Под Киевом микроавтобус столкнулся с легковушкой и налетел на отбойник

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Вблизи Борисполя Киевской области микроавтобус влетел в Chevrolet, а затем его от удара отбросило на отбойник.

В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте, сообщает dtp.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкнулись 2 автомобиля - водитель в тяжелом состоянии

По предварительной информации, водитель микроавтобуса заснул за рулем. Это и привело к трагическому инциденту.

На месте происшествия работают полиция и скорая помощь.

Возле села Семиполки Бориспольского района Киевской области столкнулись грузовик MAN и легковушка Volkswagen. Погиб 1 человек и еще 9 получили ранения.