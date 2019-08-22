Под Киевом грабители с молотком напали на дом фермера

Под Киевом грабители напали на дом директора фермерского хозяйства. Фото - Прямой

В одном из сел Таращанского района Киевской области 4 неизвестных с молотком напали на дом директора фермерского хозяйства.

Жену фермера грабители закрыли в одной из комнате. Мужчину били молотком, чтобы отдал сбережения, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

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Преступники забрали деньги и мобильные телефоны хозяев и сбежали. Их разыскивают.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ушибами мягких тканей головы и тела.

В селе Долинское Запорожской области шестеро вооруженных преступников ограбили дом фермера. Угрожая семьи расстрелом, украли более полумиллиона гривен и золотые драгоценности. Также грабители похитили автомобиль Audi Q7 стоимостью более миллиона гривен.