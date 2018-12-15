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суббота, 15 декабря 2018 21:14

Под Киевом фура протаранила 7 автомобилей
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В ДТП с участием 7 автомобилей пострадали мать с ребенком
Фото: Обозреватель

На Одесской трассе под Киевом (на перекрестке возле поселка Чабаны) произошло масштабное ДТП с участием 7 автомобилей.

По предварительной информации фура врезалась в автомобили, которые остановились на красный сигнал светофора в крайней левой полосе, сообщает OBOZREVATEL.

Поврежденные автомобили заблокировали движение на двух полосах.

В результате ДТП травмы получили мать с ребенком - пассажиры внедорожника Volkswagen Touareg. Скорая доставила пострадавших в больницу.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. Вероятно водитель фуры перестраивался в левый ряд, но по неизвестным причинам врезался в ближайшее авто и сдвинул машины. Один из автомобилей от удара вылетел на другую сторону перекрестка.

ДТП произошло на перекрестке, где установлен скандально известный светофор. Автоматический регулятор подключили для безопасного проезда жителей близлежащих сел, но почти сразу водители начали отмечать нарушения в режиме работы светофора, в результате чего создавалась аварийная ситуация на участке.

В Голосеевском районе Киева произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика. Водитель автобуса врезался в припаркованную на обочине фуру.

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Дата
16
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