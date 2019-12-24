Под Киевом 20-летняя ревнивица зарезала возлюбленного

На Киевщине 20-летняя женщина во время ссоры зарезала своего 23-летнего сожителя. Фото - kv.npu.gov.ua

В селе Насташка Рокитнянского района Киевской области 20-летняя ревнивица во время ссоры ударила ножом в грудь своего 23-летнего сожителя.

Сразу вызвала фельдшера, но тот только констатировал смерть потерпевшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщина находится в изоляторе временного содержания. На месте правонарушения работники полиции также изъяли орудие преступления - кухонный нож. Тело 23-летнего мужчины направлено на проведение экспертизы для установления причины смерти", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанной. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия для неё выберет суд.

В Одессе 37-летняя женщина зарезала кухонным ножом своего 29-летнего мужа. Конфликтные ситуации в этой семье случались и раньше - мужчина даже привлекался полицией к административной ответственности.