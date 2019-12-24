Под Киевом 20-летняя ревнивица зарезала возлюбленного

В селе Насташка Рокитнянского района Киевской области 20-летняя ревнивица во время ссоры ударила ножом в грудь своего 23-летнего сожителя.
Сразу вызвала фельдшера, но тот только констатировал смерть потерпевшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Женщина находится в изоляторе временного содержания. На месте правонарушения работники полиции также изъяли орудие преступления - кухонный нож. Тело 23-летнего мужчины направлено на проведение экспертизы для установления причины смерти", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанной. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия для неё выберет суд.
В Одессе 37-летняя женщина зарезала кухонным ножом своего 29-летнего мужа. Конфликтные ситуации в этой семье случались и раньше - мужчина даже привлекался полицией к административной ответственности.
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