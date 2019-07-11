Почти сутки пылает шахта: пострадали 6 горняков

В Днепропетровской области горит шахта. Фото: УНИАН

В Днепропетровской области горит шахта. В результате пожара пострадали 6 горняков с легкими травмами.

Пожар возник на шахте им. Сташкова "ДТЭК Павлоградуголь" на горизонте 350 м, сообщает УНИАН.

"Утром 10 июля в селе Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. Сташкова Пао "ДТЭК Павлоградуголь" в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536-го северного бортового штрека на горизонте 350 м", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На момент пожара в шахте находились 329 горняков, из них 28-на аварийном участке. Все подняты на поверхность.

Военизированные горноспасательные отряды Минэнергоугля тушат пожар и осуществляют работы по изолированию аварийного участка.

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В течение I полугодия 2019-го в Украине в результате пожаров погибли 1004 лица. Всего за этот период от огня пострадали около 50 тыс. украинцев.