По встречной в кювет: автобус с детьми попал в ДТП

Автобус с пассажирами съехал в кювет. Вероятной причиной называют сон водителя. Фото: Bigmir.net

В Киевской области вблизи села Осиповка автобус с детьми попал в ДТП. Проехал по встречной полосе и вылетел в кювет.

Дети ехали на соревнование. Также в автобусе находились другие пассажиры, сообщил портал "Мost-dnepr".

"Съезд в кювет утром бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines", - отметила одна из пассажирок рейса.

В результате ДТП никто не пострадал.

"После 1,5 часа ожидания в Киеве нас посадили на автобус до Одессы. На месте ДТП ждали автобус в Киев больше 4 часов. Итого почти 6 часов ожидания. От перевозчика ни объяснений, ни извинений", - добавила пассажирка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проверили пассажирских перевозчиков: за два дня 326 нарушений

Водитель автобуса заснул за рулем, пишет "Киев оперативный". После аварии транспорт не мог продолжать рейс. Именно поэтому пассажирам предоставили другой автобус.

20 июля в результате масштабных ДТП погибли по меньшей мере 18 человек. В Николаевской области микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял на обочине. В аварии погибли пять человек и 12 были травмированы. В Житомирской области из-за столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, из них - двое детей, еще 10 госпитализированы. В Хмельницкой области произошла авария с участием грузовика и легковушки. Там погибли 3 человека.