"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП

Теща Притулы виновница ДТП на Днепровской набережнойю Фото: Обозреватель.

За рулем кроссовера Mazda, который в Киеве 22 августа сбил мать с 9-летним ребенком, находилась 59-летняя Лилия Сопельник - теща шоумена Сергея Притулы.

В результате ДТП мать с ребенком получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водитель внедорожника повреждений не получила, сообщает "Обозреватель" из собственных источников.

Лилия Сопельник является директором и владельцем нескольких компаний.

Журналисты издания связались с ее дочерью Екатериной Притулой (Сопельник) и попросили рассказать о самочувствии матери.

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"Я вам ничего не буду комментировать", - сказала женщина и бросила трубку.

Добавим, что зятем Лилии Сопельник также одиозный народный депутат от группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.

Авария произошла 22 августа в Дарницком районе, на Днепровской набережной. Виновница ДТП перепутала педали. Сбила людей, двинувшись задним ходом. В результате 9-летний Ростислав П. получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела П. получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц.