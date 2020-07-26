Пенсионерку насмерть сбили на переходе

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 468
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 675
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4122
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2277
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7794
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 954
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3645
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
7
6
4
4
5
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
1 погибший и 9 раненых: столкнулись автобус, грузовик и легковушка
1 погибший и 9 раненых: столкнулись автобус, грузовик и легковушка
За вымогательство и похищение человека задержали членов этнической группировки
За вымогательство и похищение человека задержали членов этнической группировки
Столкнулись легковушка и микроавтобус: 6 пострадавших
Столкнулись легковушка и микроавтобус: 6 пострадавших
Жили в сарае и бесплатно работали: из трудового рабства освободили людей
Жили в сарае и бесплатно работали: из трудового рабства освободили людей
Видео
Все видео
Показали момент столкновения фуры, легковушки и маршрутки во время смертельного ДТП под Киевом
Показали момент столкновения фуры, легковушки и маршрутки во время смертельного ДТП под Киевом
Карета "скорой" попала в ДТП
Карета "скорой" попала в ДТП
Женщина сгорела заживо на глазах шокированных свидетелей пожара
Женщина сгорела заживо на глазах шокированных свидетелей пожара
Такси перевернулось на крышу после столкновения с Ford
Такси перевернулось на крышу после столкновения с Ford
Похищение полицейского: нашли автомобиль преступника
Похищение полицейского: нашли автомобиль преступника
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 729
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 405
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1332
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5274
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 июля 2020
1 Просмотров: 396
Наскельні малюнки
У 19 його знала чи не вся молодь Шевчика. Та й у місті трохи, й не лише молодь. Ладний, у котонах-вельветах, виразноокий, він виникав в антуражі ...
воскресенье, 26 июля 2020 13:10

Пенсионерку насмерть сбили на переходе

  Комментировать
Пенсионерку насмерть сбили на переходе
82-летняя женщина скончалась на месте. Фото: полиция

В Харькове на пешеходном переходе погибла пенсионерка.

Авария произошла 26 июля около 5.00 на проспекте Гагарина, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По предварительным данным, автомобиль Fiat под управлением 20-летнего мужчины допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 82-летняя гражданка погибла на месте", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное столкновение легковушек на трассе: погибли 3 взрослых и младенец

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В Одессе автомобиль сбил на пешеходном переходе четырех детей. У 30-летнего водителя при себе не было документов. Патрульные составили соответствующие материалы за нарушение ПДД.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пенсионерку насмерть сбили на переходе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Международный язык общения придумал окулист

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

День работника торговли: сколько новых магазинов появилось в Украине

В Сибири участники автогонок застряли в снегах

Рои насекомых уничтожили поля за день

Государственного деятеля казнили за доносы

Самое читаемое
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
15
 Просмотров: 27999
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
5
 Просмотров: 15507
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 14851
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 10242
В Польше погиб украинский рабочий
В Польше погиб украинский рабочий Просмотров: 4707
Происшествия
Сына крымского политзаключенного нашли мертвым
Сына крымского политзаключенного нашли мертвым Просмотров: 1341
Автомобиль упал в реку, водитель погиб
Автомобиль упал в реку, водитель погиб Просмотров: 306
В Запорожье протестовали из-за освобождения под залог человека, который побил "азовца"
В Запорожье протестовали из-за освобождения под залог человека, который побил "азовца" Просмотров: 198
Трехлетнего крымчанина Мусу Сулейманова ищут третий день
Трехлетнего крымчанина Мусу Сулейманова ищут третий день Просмотров: 234
За месяц на водоемах Украины утонули 180 человек
За месяц на водоемах Украины утонули 180 человек Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву
7
Преследование Порошенко имеют все признаки спецоперации Кремля - адвокат Головань
4
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
Голосов: 133
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua