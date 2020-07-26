Пенсионерку насмерть сбили на переходе

82-летняя женщина скончалась на месте. Фото: полиция

В Харькове на пешеходном переходе погибла пенсионерка.

Авария произошла 26 июля около 5.00 на проспекте Гагарина, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По предварительным данным, автомобиль Fiat под управлением 20-летнего мужчины допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 82-летняя гражданка погибла на месте", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В Одессе автомобиль сбил на пешеходном переходе четырех детей. У 30-летнего водителя при себе не было документов. Патрульные составили соответствующие материалы за нарушение ПДД.