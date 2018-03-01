Пенсионера обвинили в 40 изнасилованиях

Пенсионеру предъявили обвинения в 40 случаях сексуального насилия Фото - afp.com

Пенсионеру из города Пон-сюр-Самбр на севере Франции предъявили обвинение в почти 40 случаях изнасилования в 1990-х годах.

Мужчину задержали полиция 26 февраля, после того, как удалось установить его причастность к серии изнасилований на территории Бельгии.

Арестованный признался практически во всех эпизодах. Свои поступки он объяснил тем, что действовал под влиянием импульса, который не мог контролировать.

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Все нападения совершались по одному сценарию. Мужчина нападал на жертв сзади, всегда рано утром, когда еще не рассвело. Насильник всегда скрывал свое лицо и носил перчатки.

Насильнику более 50 лет и у него есть трое детей. Как сообщает издание L'Express, маньяком оказался экс-игрок в футбол, который занимается тренерской деятельностью и возглавляет местный футбольный клуб. Семья мужа не подозревала о его темную сторону, а знакомые характеризуют его как заботливого отца и мужа.

В результате теста ДНК удалось подтвердить причастность подозреваемого к нападениям.

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В Балтском районе Одесской области 11-летняя девочка стала жертвой насильника. Девочку со следами обморожения конечностей нашли в лесополосе на расстоянии 6-7 километров от села. Об этом сообщает местная полиция.