Патрульные спасли беременную

В Виннице 33-летняя беременная пыталась прыгнуть с моста в реку. Ее спасли патрульные. Фото - vinnitsa.politeka.net

В Виннице 33-летняя беременная пыталась прыгнуть с моста в реку вечером 13 февраля.

Ей помешали неравнодушные и четверо патрульных - Александр Загоруй, Андрей Миколюк, Александр Покотило и Александр Онофрийчук, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Женщину, которая хотела прыгнуть с моста в реку, заметили водители и вызвали полицию. Сначала инспекторы с неравнодушными пытались отговорить женщину прыгать, однако она не хотела никого слушать. После этого инспекторы схватили винничанку за руки и перетянули через ограждение моста. Оказалось, что она ждет ребенка. Причин своего поступка объяснять не стала", - говорится в сообщении.

Для женщины вызвали скорую помощь. Когда она успокоилась, поблагодарила, что не позволили ей покончить с собой.

В селе Медвин Богуславского района Киевской области мужчина пытался повеситься после ссоры с женой. Из петли его вытащили двое полицейских сектора реагирования патрульной полиции - старший лейтенант Александр Трофимов и сержант Андрей Дериенко.