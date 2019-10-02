Патрульная погибла на дежурстве - новые подробности

На Полтавщине погибла патрульная при исполнении служебных обязанностей. Фото: .rbc.ua

2 октября около 16 часов на Лубенском патрульном посту на Полтавщине погибла сотрудница патрульной полиции 35-летняя Марина Фетч.

Об этом журналистам Gazeta.ua стало известно из собственных источников.

Погибла женщина при исполнении служебных обязанностей. Проверяла "маршрутку" на посту. В это время в транспорт врезался другой автомобиль. Во время столкновения патрульная травмировалась и погибла на месте. Известно, что ей было около 30 лет. У нее остался маленький ребенок.

В полиции подтвердили, что трагедия произошла, однако подробности не сообщают.

"Сейчас туда направилось областное руководство. Выясняют ситуацию и все обстоятельства ", - пояснил по телефону пресс-секретарь Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Позже в полиции добавили, что патрульная погибла в ДТП с участием двух микроавтобусов.

По свидетельству пресс-службы полиции Полтавщины, около 16 часов патрульные, которые находились на посту, обратили внимание на авто Volkswagen Passat, которое нарушало правила дорожного движения. Водитель не реагировал на требование остановиться, поэтому пришлось его преследовать. Остановить автомобиль удалось только в 4 километрах от дорожной станции.

Патрульные провели поверхностную проверку авто и водителя, и обнаружили предметы, похожие на оружие, сам водитель имел признаки нетрезвости. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Для того, чтобы проверить водителя на опьянение, патрульная Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель последнего должен был быть свидетелем по делу. В это же время по дороге ехал еще один Mercedes Sprinter. Двигался слишком быстро, поэтому не сумел вовремя остановиться, наехал на патрульную, а затем врезался в другой микроавтобус.

Полицейские пытались реанимировать Марину, однако и получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте.

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