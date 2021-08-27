Памятник Небесной сотни облили краской и за неделю не отмыли

В Харькове облили памятник. Фото: "Суспільне"

В Харькове неделю не могут помыть постамент Героям Небесной сотни.

Его облили белой краской 21 августа, пишет "Суспільне".

Местные жители заметили последствия вандализма. За пять дней прохожая обратилась в полицию.

"Она обратилась вчера вечером в полицию, написала заявление о вандализме. Я обратился к депутатам, чтобы была какая-то реакция. Если коммунальщики этого не сделают, мы сами выйдем и сделаем", - сказал харьковчанин Валентин Бистриченко.

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Правоохранители говорят, что пока не получали заявлений по поводу постамента.

В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий. В полиции сообщили, что неизвестные оставили на памятнике надписи, на потолке заметен след от поджога.