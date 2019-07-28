Озвучили версии убийства мужчины, который на выборах работал против Пашинского

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23-летний Илья Обиход, которого нашли убитым вблизи села Липляны Малинского района Житомирской области, в конце июня 2019 был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Мужчина был подозреваемым в совершении убийства, что произошло в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений Коростеня. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вьячеслав Аброськин.

"Потерпевший был известным в городе. В прошлом году в одном из заведений отдыха Коростеня убил молодого человека. Его действия согласно собранных материалов были в то время квалифицированы как умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Обвинительный акт утвержден прокуратурой и сегодня дело уже рассматривается местным судом", - рассказал Аброськин.

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По информации полиции, убитый был причастен к одной из преступных группировок. В рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"Рассматривается озвученная в средствах массовой информация о его причастности к избирательным баталий. Он был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальных разборках", - сказано в сообщении.

Для обеспечения эффективного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа. Продолжаются мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц.

Тело убитого жителя Коростеня 23-летнего Ильи Обихода по прозвищу "Француз" обнаружили 26 июля около 12.30. Мужчина был связан с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Коростене, по которому баллотировался скандальный народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский.