Озвучили версии нападения на херсонскую активистку

Нападающий с кислотой, который облил Екатерину Гандзюк, зафиксировала камера наблюдения. Фото - ГУНП в Херсонской области

Следствие рассматривает несколько версий по делу о нападении на херсонскую активистку, работницу городского совета Екатерину Гандзюк. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе МВД.

"Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что нападение на чиновницу переквалифицировано с хулиганства на "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

На активистку напали возле ее дома и облили кислотой. В полиции выложили видео, на котором зафиксирован злоумышленник, его разыскивают. Пострадавшая находится в реанимационном отделении. Женщина получила около 30% ожогов кожи.