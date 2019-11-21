Отлетел на десяток метров: показали кадры рокового столкновения

21 ноября между населенными пунктами Гуйва и Новогуйвинское Житомирской области произошла смертельная авария.
Там около 7.45 столкнулись автомобиль Toyota Corolla и скутер Speed Geer. 46-летний водитель последнего погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
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"Автомобиль под управлением 31-летнего жителя Житомирского района и скутер двигались навстречу. В результате ДТП скутерист погиб. Продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия", - рассказали в полиции.
По данным Житомир.info, на краю дороги лежал скутер и погибший водитель, чуть дальше в кювете стоял легковой автомобиль. Шлем скутериста улетел на десяток метров.
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