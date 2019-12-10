"Открыла кабинет, увидела дым и заперла дверь" - страшные подробности о смертельном пожаре в колледже

Здание колледжа загорелось около 10 утра 4 декабря. Огонь охватил три верхних этажа - около 4 тыс. кв. м. В помещении было около 400 человек. Фото - timer-odessa.net

Первые подозреваемые по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - директор Любовь Кочерга. А также одна из ее подчиненных - заведующая отделением по фамилии Т.

Последняя имела шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но не сделала этого, пишет "Думская" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

"Началось все на третьем этаже, в кабинете 9 заведующей отделением. Утром она и другие руководители были на совещании у директора. Затем женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки. Но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора. Запаниковала. Испугалась ответственности. Поиски директора затянулись, пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентам даже не сообщили о том, что происходит", - рассказал собеседник издания.

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Огонь распространился по зданию очень быстро. Буквально спустя 20 минут после задымления, которое видела заведующая отделением в своем кабинете, пламя уже охватывало 700 кв м.

Обоим преподавательницам инкриминируют служебную халатность и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. За это могут посадить на 8 лет.

Спасатели 6 суток разбирают пожарище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на утро 10 декабря под завалами нашли тела 10 погибших. Еще 4 человека остаются без вести пропавшими.