Отель "Токио Стар" могли поджечь, чтобы скрыть убийство

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар". Фото: ТСН

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью скрыть убийства. Об этом рассказал на брифинге начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

"Первая версия - это возможный факт убийства, затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия - это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия - неосторожное использование огня жителями отеля", - сказал правоохранитель.

Он рассказал, что трех погибших людей нашли в номерах, четырех - в коридоре, еще один человек умер в карете скорой помощи. Все они, по предварительным данным, погибли от отравления угарным азом.

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Ночью 17 августа во гостинице "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять - госпитализированы.