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среда, 29 сентября 2021 18:10

Отец попросил показать телефон: подробности самоубийства шестиклассницы

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Отец попросил показать телефон: подробности самоубийства шестиклассницы
В Умани Черкасской области 6-классница покончила с собой. Девочка была из хорошей семьи, хорошо училась и была очень талантливой. Фото: патрульная полиция Черкасской области

11-летнюю девочку, которая в Умани Черкасской области выпрыгнула из окна восьмого этажа и погибла, звали Анастасия Харченко. Училась в шестом классе одной из школ города, была отличницей.

За мгновение до трагедии отец попросил показать ему ее телефон, поскольку заметил, что ребенку приходят странные сообщения, рассказывают "Чрезвычайные новости".

По словам родных девочки, она прыгнула просто у них на глазах. В это время все были дома. В тот вечер родители ничего удивительного в поведении ребенка не заметили, кроме того, что на телефон Насти постоянно приходили сообщения. Поэтому отец не выдержал. Девочка отказалась, вышла в свою комнату и неожиданно выбросилась из окна.

"Я держал телефон, а на него приходила какая-то "ерунда". У нее он был заблокирован. Я сказал: "Разблокируй". Она сказала: "Хорошо". Развернулась, я думал пошла за паролем, а она пошла выпрыгнула и все", - рассказывает отец девочки Леонид Харченко.

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В школе поступком девочки в шокированы. Здесь не знают, кто или что могло подтолкнуть школьницу к суициду. Настя была отличницей, тихой и талантливой. Говорят, что она была спокойной, уравновешенной и не подвергалась никаким воздействиям. Со сверстниками не конфликтовала, а родители занимались ее воспитанием - ходили на все ее выступления вместе, не пропускали родительские собрания.

Неделю до трагедии девочка не ходила в школу, потому что болела, а в день трагедии должна была быть в школе, но почему-то прогулял уроки. Дома из-за этого родители устроили дочери допрос, который закончился несчастьем.

В полиции открыли уголовное производство по статье "доведение до самоубийства". Среди версий рассматривают - конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.

Телефон девочки изъяли. С ним работают эксперты. Предварительно, никаких подозрительных сообщений не обнаружили.

Телефон изучают работники киберполиции.

Трагедия в Умани Черкасской области произошла около 19:00 23 сентября на ул. Независимости.

Школьница выпала с восьмого этажа. Упала на клумбу. Но травмы были несовместимы с жизнью, девочка погибла на месте.

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