Отец отомстил водителю, который наехал на его сына

Отец разбили стекло на машине, которая наехала на его малолетнего сына в Киеве.
На улице Ларисы Руденко, по тротуару решил проехать водитель Mitsubishi. При парковке, он зацепило мальчика, который шел рядом с папой, пишет facebook./KyivOperativ/
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Отец побил стекло машины. Мальчику вызывали скорую. Он невредим.
В столице Австрии, Вене, беспилотный минибус Navya травмировал женщину во время тестов на улицах города. Беспилотник въехал в колено 30-летней женщине, когда она вышла на пешеходный переход. После столкновения у пострадавшей остались легкие ссадины.
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