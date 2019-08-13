Отец отомстил водителю, который наехал на его сына

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Отец разбили стекло на машине, которая наехала на его малолетнего сына в Киеве.

На улице Ларисы Руденко, по тротуару решил проехать водитель Mitsubishi. При парковке, он зацепило мальчика, который шел рядом с папой, пишет facebook./KyivOperativ/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мусоровоз задавил мужчину

Отец побил стекло машины. Мальчику вызывали скорую. Он невредим.

В столице Австрии, Вене, беспилотный минибус Navya травмировал женщину во время тестов на улицах города. Беспилотник въехал в колено 30-летней женщине, когда она вышла на пешеходный переход. После столкновения у пострадавшей остались легкие ссадины.